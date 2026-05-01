У центрі Львова викрали меморіальну таблицю Дудаєву: підозрюють молодиків з Миколаївщини
- Світлана Іванченко
14:10, 01 травня, 2026
У Львові правоохоронці затримали трьох юнаків із Миколаївської області, яких підозрюють у викраденні меморіальної таблиці першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Їм загрожує до восьми років тюрми.
Про це повідомили в Національній поліції.
За даними правоохоронців, 1 травня близько 07:25 до поліції звернувся представник Львівської міської ради із повідомленням про зникнення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі міста.
Правоохоронці встановили, місцеперебування підозрюваних та затримали трьох 18-річних жителів Миколаївської області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років тюрми.
Раніше Одесі невідомі пошкодили піраміду-музей, розташовану на Приморському бульварі. Це вже другий подібний випадок за рік.
