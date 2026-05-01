У центрі Львова викрали меморіальну таблицю Дудаєву: підозрюють молодиків з Миколаївщини

У Львові правоохоронці затримали трьох юнаків із Миколаївської області, яких підозрюють у викраденні меморіальної таблиці першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомили в Національній поліції.

Молодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Джохару Дудаєву у Львові. Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, 1 травня близько 07:25 до поліції звернувся представник Львівської міської ради із повідомленням про зникнення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі міста.

Правоохоронці встановили, місцеперебування підозрюваних та затримали трьох 18-річних жителів Миколаївської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років тюрми.

