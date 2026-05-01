 Молодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Дудаєву у Львові

  • пʼятниця

    1 травня, 2026

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У центрі Львова викрали меморіальну таблицю Дудаєву: підозрюють молодиків з Миколаївщини

У Львові правоохоронці затримали трьох юнаків із Миколаївської області, яких підозрюють у викраденні меморіальної таблиці першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомили в Національній поліції.

Молодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Джохару Дудаєву у Львові. Фото: Нацполіція
Молодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Джохару Дудаєву у Львові. Фото: НацполіціяМолодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Джохару Дудаєву у Львові. Фото: Нацполіція
Молодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Джохару Дудаєву у Львові. Фото: НацполіціяМолодиків із Миколаївщини підозрюють у викраденні меморіальної таблиці Джохару Дудаєву у Львові. Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, 1 травня близько 07:25 до поліції звернувся представник Львівської міської ради із повідомленням про зникнення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі міста.

Правоохоронці встановили, місцеперебування підозрюваних та затримали трьох 18-річних жителів Миколаївської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років тюрми.

Раніше Одесі невідомі пошкодили піраміду-музей, розташовану на Приморському бульварі. Це вже другий подібний випадок за рік.

Останні новини про: Миколаївщина

«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів
Реклама
Читайте також:
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
новини
Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна
«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині

Сєнкевич пропонує передати недобудову зі стоянкою на 3-й Слобідській КП «Тайсмет»

54 хвилини тому

«Хвилька» оживила архівні листи жителів Миколаївщини, яких понад 80 років тому нацисти вивезли з України

Головне сьогодні