 З 1 червня у Вознесенську планують підвищити тариф на вивезення сміття на 55%

У Вознесенську планують підвищити тариф на вивезення сміття на 55%: жителів просять висловитися

З 1 червня у Вознесенську планують підвищити тариф на вивезення сміття на 55%. Ілюстративне фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську можуть підвищити тариф на вивезення сміття приблизно на 55%. У середньому це означатиме зростання платежу на 30–40 гривень на людину щомісяця. Перед ухваленням рішення містян закликають подати свої пропозиції та зауваження.

У міській раді повідомили, що комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» планує змінити тарифи на вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Нові розцінки можуть запрацювати з 1 червня після проходження процедури погодження.

Необхідність перегляду тарифів комунальники пояснюють зростанням витрат підприємства. За останній час суттєво подорожчали:

  • паливо (дизель — на 68,8%, бензин — на 38%, газ — на 76%);
  • електроенергія та водопостачання;
  • податки й обов’язкові платежі;
  • ремонт і обслуговування спецтехніки.

Також зросла мінімальна заробітна плата та пов’язані з нею витрати. У підприємстві зазначають, що чинний тариф уже не покриває фактичних витрат і є збитковим.

За попередніми розрахунками, тариф можуть підвищити приблизно на 55%.

Після погодження планова вартість послуг становитиме:

  • населення (норма 2,702 м³ на особу) — 88,25 гривень;
  • населення (3,033 м³) — 99,06 гривень;
  • населення (3,414 м³) — 111,50 гривень;
  • бюджетні установи — 410,54 гривень за 1 м³;
  • інші суб’єкти господарювання — 522,57 гривень за 1 м³;
  • послуги полігону — 80,70 гривень за 1 м³.

Зазначається, що комунальне підприємство приймає зауваження та пропозиції від жителів протягом семи календарних днів із моменту публікації повідомлення.

Нагадаємо, що у Вознесенську на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у минулому році використали понад 715 тисяч гривень. А за три місяці 2026 року — вже понад 22 тисячі гривні. При цьому сміттєзвалища знайшли на місцях, де вже їх прибирали.

Останні новини про: Вознесенськ

Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате
У Вознесенську спалах норовірусу: школи і садки переводять на дистанційку
На Вознесенщині батька підозрюють у зґвалтуванні доньки
