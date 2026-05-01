У Вознесенську планують підвищити тариф на вивезення сміття на 55%: жителів просять висловитися

З 1 червня у Вознесенську планують підвищити тариф на вивезення сміття на 55%.

У Вознесенську можуть підвищити тариф на вивезення сміття приблизно на 55%. У середньому це означатиме зростання платежу на 30–40 гривень на людину щомісяця. Перед ухваленням рішення містян закликають подати свої пропозиції та зауваження.

У міській раді повідомили, що комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» планує змінити тарифи на вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Нові розцінки можуть запрацювати з 1 червня після проходження процедури погодження.

Необхідність перегляду тарифів комунальники пояснюють зростанням витрат підприємства. За останній час суттєво подорожчали:

паливо (дизель — на 68,8%, бензин — на 38%, газ — на 76%);

електроенергія та водопостачання;

податки й обов’язкові платежі;

ремонт і обслуговування спецтехніки.

Також зросла мінімальна заробітна плата та пов’язані з нею витрати. У підприємстві зазначають, що чинний тариф уже не покриває фактичних витрат і є збитковим.

За попередніми розрахунками, тариф можуть підвищити приблизно на 55%.

Після погодження планова вартість послуг становитиме:

населення (норма 2,702 м³ на особу) — 88,25 гривень;

населення (3,033 м³) — 99,06 гривень;

населення (3,414 м³) — 111,50 гривень;

бюджетні установи — 410,54 гривень за 1 м³;

інші суб’єкти господарювання — 522,57 гривень за 1 м³;

послуги полігону — 80,70 гривень за 1 м³.

Зазначається, що комунальне підприємство приймає зауваження та пропозиції від жителів протягом семи календарних днів із моменту публікації повідомлення.

Нагадаємо, що у Вознесенську на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у минулому році використали понад 715 тисяч гривень. А за три місяці 2026 року — вже понад 22 тисячі гривні. При цьому сміттєзвалища знайшли на місцях, де вже їх прибирали.