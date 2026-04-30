На Вознесенщині батька підозрюють у зґвалтуванні доньки

 На Вознесенщині затримали батька, його підозрюють у зґвалтуванні доньки

На Вознесенщині батька підозрюють у зґвалтуванні 20-річної доньки. Ілюстративне фто: Shutterstock

На Вознесенщині 40-річному мешканцю району повідомили про підозру у зґвалтуванні власної доньки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та Нацполіції.

За даними слідства, ввечері 28 квітня до відділення поліції звернулася 39-річна жінка. Вона повідомила, що її чоловік зґвалтував їхню 20-річної доньки. Із місця злочину поліцейські вилучили речові докази та призначили необхідні експертизи.

Правоохоронці затримали чоловіка та оголосили підозру за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув’язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

