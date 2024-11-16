У Вознесенську з наступного місяця планують підвищити вартість вивезення сміття

Полігон сміття, архівне фото «МикВісті»

У Вознесенську з 1 грудня планують підвищити вартість вивезення сміття для містян та бюджетних установ.

Відповідні проєкти рішення опубліковані на сайті Вознесенської міської ради.

У документі зазначається, що до міської ради звернулося комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» з проханням переглянути вартість тарифів.

Скриншот проєкту рішення Скриншот проєкту рішення

Пропонується встановити скоригований тариф на вивезення твердих побутових відходів з урахуванням витрат на утримання звалища, в розмірі 252,79 гривні за 1м3. До тарифу додано 40,95 гривні за утилізацію 1м3 твердих побутових відходів на звалищі міста. Раніше вартість складала 23,83 гривні.

Вказується, що розраховано норму накопичення сміття на одного жителя міста в рік по мікрорайонах. З урахуванням цих даних тариф становитиме:

56,92 гривні з 1 особи на місяць для мешканців багатоповерхових будинків при нормі накопичення 2,702 м3 твердих побутових відходів на 1 людину в рік (діючий тариф 38,13 грн гривень);

63,89 гривні з 1 особи на місяць для мешканців приватних будинків при нормі накопичення 3,033 м3 твердих побутових відходів на 1 людину в рік (діючий тариф 42,80 гривень);

71,92 гривні з 1 особи на місяць для мешканців приватних будинків при нормі накопичення 3,414 м3 твердих побутових відходів на 1 людину в рік (діючий тариф 48,18 гривень).

Також нові тарифи запровадять і для бюджетних установ, закладів та організацій. Відповідно до проєкту рішення, вартість буде 264,83 гривні за 1м3 твердих побутових відходів, з урахуванням ПДВ

Для інших суб’єктів господарювання тариф буде складати 337,06 гривень за 1м3 твердих побутових відходів, з урахуванням ПДВ.

Нагадаємо, що у Вознесенську громади мають намір об’єднатися задля будівництва компостної станції.

Також повідомлялося, що у Вознесенському районі Миколаївщини планують запровадити роздільне збирання огранічних відходів та організувати роботу спеціальних пунктів прийому.