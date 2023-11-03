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У Вознесенську громади мають намір об’єднатися задля будівництва компостної станції.

Відповідний проект рішення оприлюднено на сайті Вознесенської міської ради.

До співробітництва у рамках реалізації проєкту «Компостувальний кластер» планують приєднатися: Бузька сільська рала, Прибужанівська сільрада, Олександрівська сільрада, Дорошівська сільська рада, Веселинівська селищна рада та Братська селищна рада.

У документі зазначається, що будівництво компостної станції дозволить покращити екологічну ситуацію в регіоні та рівень поводження з ТПВ, відповідно до європейських стандартів роздільного збору та сортування відходів.

«Органічний вміст твердих побутових відходів має тенденцію до розкладання, що призводить до різних проблем із неприємним запахом, а також утворення метану, що стає причиною забруднення навколишнього середовища. Відтак, для безпечної утилізації ТПВ, необхідно зменшити їх кількість», — йдеться у документі.

Вознесенський полігон ТПВ розташований в селі Таборівка Бузької територіальної громади Вознесенського району. Рятувальникам не вперше доводиться гасити там пожежі. Нагадаємо, що у серпні цього року на цьому полігоні вигорів один гектар сміття.

Також нагадаємо, що 12 липня на Миколаївщині у селищі Лугове вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на звалищі побутових відходів КП «Коблівський сількомунгосп», яка тривала понад дві доби.

У жовтні 2023 року на вознесенському полігоні рятувальники 5 днів гасили пожежу на міському сміттєвому полігоні.

Також повідомлялося, що Вознесенське комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» оголосило тендер на роботи з встановлення огорожі на міському полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться під селом Таборівка, за 2,7 мільйона гривень.

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