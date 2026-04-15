У Вознесенську за минулий рік витратили майже ₴700 тисяч, щоб прибрати стихійні сміттєзвалища
Юлія Лук'яненко
12:45, 15 квітня, 2026
У Вознесенську на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у минулому році використали 715 715 гривень. А за три місяці 2026 року — вже 22 354 гривні. При цьому сміттєзвалища знайшли на місцях, де вже їх прибирали.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді на запит «МикВісті».
У відповіді зазначається, що Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу зробила припис 27 червня 2025 році. Відповідно до нього ліквідували несанкціоновані сміттєзвалища у селах Ракове та Новогригорівка.
Через два місяці виконком утворив комісію з питань поводження з безхазяйними відходами. Вона буде діяти постійно. За цей рік комісія разом з поліцією вже провела 7 виїзних засідань і склала таку ж кількість актів.
Крім того, у 2025 році адміністративна комісія при виконкомі розглянула 7 протоколів поліції про адміністративні правопорушення щодо утворення несанкціонованих сміттєзвалищ.
За цей рік вже ліквідували сміттєзвалища знов у Раковому та Новогригорівці, а також по вул. вул.Свободи, 172.
«Тут утворилося значне скупчення побутового сміття внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів», — повідомили у Вознесенській міській раді.
За кошти власників прибрали відходи зі стихійних сміттєзвалищ по вул. Соборності, 45-47-49, вул. Будівельників 14.
Нагадаємо, міська влада Вознесенська показала, де жителі повернули відходи на місце ліквідованих звалищ у с.Ракове та с. Новогригорівка.
Також нагадаємо, в управлінні екології Миколаївської ОВА повідомили, що єдине підприємство, яке займається переробкою відходів руйнувань в області, розташоване у Миколаєві. Завдяки допомозі міжнародних донорів підприємство отримало 24 одиниці техніки. Проте техніки для збільшення темпів роботи і забезпечення потреб всієї області не вистачає.
Останні новини про: Вознесенськ
