Ляпас через штраф: у Вознесенську чоловік отримав умовний термін за напад на інспекторку

Інспекторка з паркуванні у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську чоловік вдарив інспекторку з паркування під час оформлення адмінпротоколу. За напад він отримав три роки тюрми умовно та має компенсувати моральну шкоду.

Як повідомили у мерії, справу розглянув Вознесенський міськрайонний суд. Інцидент стався під час оформлення адміністративного протоколу за порушення правил зупинки та стоянки автомобіля. Чоловік застосував силу до інспекторки, через це вона отримала забій та садини.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи.

Обвинуваченому призначили три роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком один рік. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої та постановив відшкодувати моральну шкоду.

У міськраді нагадали, що це не перший подібний випадок у місті. Так, у грудні 2023 року інший водій під час фіксації порушення правил паркування грубо поводився з інспекторкою, застосував фізичну силу, вирвав у неї боді-камеру та перешкоджав роботі. Тоді суд оштрафував порушника на 17 тисяч гривень.

Міська влада закликає мешканців дотримуватися правил дорожнього руху та поважати роботу інспекторів з паркування, адже вони є посадовими особами органу місцевого самоврядування, а перешкоджання їхній роботі тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, що за 2025 рік інспектори з паркування наклали штрафів на 7,1 мільйона гривень за неправильне паркування в Миколаєві, з них 946,8 тисячі гривень — за несплату за платне паркування.

