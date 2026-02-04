Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті

Жителі Миколаєва скаржаться на незадовільний стан платних паркувальних зон у місті після ожеледиці та снігу, який випав минулого тижня.

Відповідні дописи поширюють у соціальних мережах, повідомляють «МикВісті».

Місцева жителька Валерія у вівторок, 3 січня, опублікувала в Threads допис, у якому поскаржилася на паркувальні майданчики у місті. За її словами, з паркомісць ще із суботи, 31 січня, не розчистили сніг.

«Парковки платними зробили, але якого фіга вони навіть не прибрані?! Взагалі то сніг випав ще в суботу. Я вже мовчу про те, що дороги взагалі не чищені», — написала вона.

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Скриншот з соцмереж

У коментарях жінка уточнила, що не виступає проти платних паркувань, однак очікує, що вартість відповідатиме якості послуг.

«Я не проти платних парковок, але коли ти реально бачиш, за що платиш. А не просто аби було: обочина десь на трасі», — пояснила вона.

Редакція «МикВісті» вирішила перевірити стан платних паркувальних майданчиків у місті. Як з’ясувалося, навіть у центральній частині Миколаєва — неподалік міської ради та поруч з вулицею Соборною — можна знайти парковки з неприбраним снігом, а також сміттям, що залишилося після негоди, таке як каміння чи зламані гілки. Через потепління вдень сніг починає танути, а вночі та зранку, коли температура знижується, замерзає і перетворюється на льодяну кірку.

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті

Водночас варто зазначити, що в місті є і доглянуті платні зони для паркування. Проте навіть на них часто можна помітити значний шар льоду, на якому можна травмуватися під час виходу з автомобіля або у спробі дістатися свого транспорту по ожеледиці.

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що за утримання та догляд за станом паркувальних майданчиків у Миколаєві відповідає комунальне підприємство «Таймсет». У коментарі «МикВісті» фінансовий директор КП «Таймсет» Дмитро Науменко пояснив, що платні паркувальні зони востаннє в місті прибирали приблизно 10–12 січня. Це зумовлено тим, що з нового року підприємство має спершу провести новий конкурс та укласти договір з підрядником, що буде доглядати за паркозонами. Закупівлю проведуть напряму, збираючи з потенційних підрядників комерційні пропозиції. Критерієм відбору стане найнижча ціна.

— Потрібно принаймні три підрядники. Вже два виконувачі цих послуг є. Зараз чекаємо на третю пропозицію. З них за найкращою пропозицією ми і оберемо тих людей, хто нас обслуговуватиме у цьому питанні. Так, наразі ми не змогли почистити, тому що ми поки оголосили про конкурс, поки виставили, поки це все зробили — просто не встигли. В останній раз, справді, прибирали 10–12 січня, бо ми не могли більше ніж 10% від прибирання укласти договір по нашому законодавству. По прибиранню снігу це вже послуга більш дорога, ніж прибирання листя, — пояснив він

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок. Фото: МикВісті

Дмитро Науменко також зазначив, що до кінця тижня підприємство планує розв'язати цю проблему, і з нового тижня вже почати повноцінне прибирання паркувальних зон.

Крім того, посадовець також нагадав, що в додатку, на який переходять користувачі під час оплати послуг паркування, є можливість поскаржитися у разі виникнення проблем з оплатою чи станом самої парковки. За словами Дмитра Науменка, відповідь на скарги наразі не є миттєвою, проте вона є. Інші питання поки що не опрацьовують, адже наразі немає співробітника, який би відповідав людям, однак і над цим на комунальному підприємстві працюють.

Раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві за пів року роботи платних паркомісць бюджет міста отримає 147 тисяч 434 гривень. Водночас власний прибуток КП «Таймсет» від роботи парковок склав 5 тисяч 226 гривень.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикує систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми.

Крім того, у 2025 році до міського бюджету надійшло близько 4 мільйонів гривень за неправильне паркування.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату у статті «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?».