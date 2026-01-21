За пів року роботи платних парковок бюджет Миколаєва отримає ₴147 тисяч

Платна парковка на перетині вулиць Спаської та Соборної у центрі Миколаєва. Фото: МикВісті

У Миколаєві за пів року роботи платних парковок бюджет міста отримає 147 тисяч 434 гривень. Водночас власний прибуток КП «Таймсет» від роботи парковок склав 5 тисяч 226 гривень.

Про це «МикВісті» повідомили у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит.

У Миколаєві нині діє 11 платних паркувальних майданчиків, які почали працювати з липня 2025 року.

За даними міськради, за липень–вересень 2025 року (третій квартал) підприємство перерахувало до міського бюджету 74 068,81 гривень. Ще 73 365,61 гривень за жовтень–грудень 2025 року (четвертий квартал) мають надійти до бюджету протягом січня–лютого 2026 року.

У міськраді уточнили, що всі кошти, які надійшли від роботи платних парковок, не мають цільового призначення. Вони зараховані до загального фонду бюджету і використовуються на загальні потреби міста.

Разом із тим підприємство несе витрати на обслуговування парковок. Так, за липень–грудень 2025 року на утримання майданчиків було витрачено 196 100 гривень. З них 172 тисячі гривень пішли на прибирання, 21,7 тисячі — на виготовлення та встановлення інформаційних стендів, ще 2,4 тисячі — на створення QR-кодів.

Окремо КП «Таймсет» сплатило 150 570 гривень за обслуговування програмного забезпечення, яке використовується для роботи платних парковок. Також підприємство відраховує 3% від кожної онлайн-оплати сервісу EasyPay — за пів року ця сума склала 25 095 гривень.

У міськраді повідомили, що КП «Таймсет» вже подало пропозиції щодо облаштування додаткових платних паркувальних майданчиків у Миколаєві. Проте де саме планують облаштувати місця для паркування не уточнюється.

Скриншот відповіді на запит МикВісті Скриншот відповіді на запит МикВісті

Що з паркуванням у Миколаєві?

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Через встановлені боларди на тротуарах і «карманах» кількість безкоштовних місць зменшилася. Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Проте, депутат Андрій Янтар від партії «Пропозиція» критикує систему, зазначаючи, що вона не підвищує комфорт для мешканців і створює додаткові проблеми.

Крім того, у 2025 році до міського бюджету надійшло близько 4 мільйонів гривень за неправильне паркування.

