Бюджети Одещини отримали понад ₴70 млн від паркування за рік: найбільше серед регіонів України

Бюджети Одещини отримали понад 70 млн грн від паркування минулого року. Ілюстративне фото: Оdessa.online

Одеська область очолила рейтинг регіонів України за сумами збору за місця для паркування. Понад 70 мільйонів гривень сплатили до місцевих бюджетів у 2025 році.

За інформацією Державної податкової служби, загалом минулого року громади отримали понад 205 мільйонів гривень цього збору, що майже на 18 % більше, ніж роком раніше.

Найбільші суми сплати зафіксовані в трьох областях:

Одеська — 72,8 мільйона гривень,





Львівська — 54,1 мільйона гривень,





Дніпропетровська — 51,2 мільйона гривень.

У податковій службі зазначили, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які за рішеннями органів місцевого самоврядування організовують і здійснюють діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.

Перелік спеціально відведених земельних ділянок для паркування затверджується рішеннями сільських, селищних або міських рад під час встановлення відповідного збору.

Раніше повідомлялось, у Миколаєві за пів року роботи платних парковок бюджет міста отримає 147 тисяч 434 гривень. Водночас власний прибуток КП «Таймсет» від роботи парковок склав 5 тисяч 226 гривень.