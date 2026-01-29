Бюджети Одещини отримали понад ₴70 млн від паркування за рік: найбільше серед регіонів України
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:16, 29 січня, 2026
-
Одеська область очолила рейтинг регіонів України за сумами збору за місця для паркування. Понад 70 мільйонів гривень сплатили до місцевих бюджетів у 2025 році.
За інформацією Державної податкової служби, загалом минулого року громади отримали понад 205 мільйонів гривень цього збору, що майже на 18 % більше, ніж роком раніше.
Найбільші суми сплати зафіксовані в трьох областях:
- Одеська — 72,8 мільйона гривень,
- Львівська — 54,1 мільйона гривень,
- Дніпропетровська — 51,2 мільйона гривень.
У податковій службі зазначили, що платниками збору є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які за рішеннями органів місцевого самоврядування організовують і здійснюють діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів.
Перелік спеціально відведених земельних ділянок для паркування затверджується рішеннями сільських, селищних або міських рад під час встановлення відповідного збору.
Раніше повідомлялось, у Миколаєві за пів року роботи платних парковок бюджет міста отримає 147 тисяч 434 гривень. Водночас власний прибуток КП «Таймсет» від роботи парковок склав 5 тисяч 226 гривень.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.