У Миколаєві за неправильне паркування зібрали майже ₴4 млн

заголовок змінено — матеріал стосується штрафів за неправильне паркування. У Миколаєві штрафи за неправильне паркування принесли бюджету майже ₴4 млн, фото «МикВісті» У Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 4 мільйонів гривень за неправильне паркування.

Про це повідомила начальниця відділу бухгалтерського обліку міськради Ірина Щербакова під час спільного засідання постійної комісії з питань бюджету та з питань законності, пишуть «МикВісті».

— Про штрафи за паркування в місцях, не призначених для цього: станом на середину грудня сума таких надходжень за 2025 рік становить близько чотирьох мільйонів гривень, — розповіла Ірина Щербакова.

Крім того, з міського бюджету оплачують користування програмним забезпеченням, яке автоматично формує пакет даних для нарахування штрафів. За майже сім місяців на це витратили 1,5 мільйона гривень.

— За кожну дію, яку інспектор здійснює під час оформлення штрафу, ми сплачуємо за користування програмним забезпеченням. Воно охоплює низку функцій: створення бази даних усіх штрафів, роботу користувацького інтерфейсу для інспекторів, обробку платежів, надсилання повідомлень про штрафи та інші процеси. Система автоматично формує повний пакет даних для нарахування штрафу, після чого інспекція з паркування надсилає їх порушникам. Ми закладаємо суму в півтора мільйона гривень, але вона напряму залежить від кількості виписаних штрафів. За підсумками року ця сума може бути меншою, якщо штрафів буде менше. Фактично ми платимо за кожну окрему дію — одна дія має фіксовану вартість, — пояснив керуючий справами виконкому Андрій Волков.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Як відомо, 11 червня 2025 року у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисяч гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

