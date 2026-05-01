 Отруєння собак у Вознесенську

У Вознесенську повідомляють про випадки отруєння собак

Безпритульна собака у «Центрв захисту тварин» Миколаєва. Фото для ілюстрації МикВісті

У Вознесенську фіксують випадки отруєння собак. У міськраді закликали містян дотримуватися гуманного ставлення до тварин.

Про це повідомляють у міській раді Вознесенська.

Жителям міста нагадали, що у таких випадках передбачена відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу України. Вона охоплює жорстоке поводження з тваринами, зокрема отруєння або дії, що призвели до їх загибелі. Санкція статті передбачає штраф, арешт або обмеження чи позбавлення волі — залежно від тяжкості правопорушення.

Реклама

Мешканців закликають дотримуватися гуманного ставлення до тварин та не залишатися осторонь у разі виявлення подібних випадків.

Також нагадують, що відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» власники зобов’язані забезпечувати належні умови утримання тварин, не допускати їх самовигулу, а також несуть відповідальність за їх життя і здоров’я. Залишення тварин або їх викидання є порушенням законодавства та тягне за собою відповідальність.

Водночас у Facebook у місцевих групах тема викликала активне обговорення — думки мешканців розділилися. Частина користувачів наголошує на проблемі безпритульних собак та випадках агресивної поведінки тварин на вулицях, особливо поблизу шкіл і громадських місць. Інші коментатори підкреслюють, що проблема має вирішуватися виключно законними методами, зокрема через стерилізацію, контроль за тваринами та відповідальність власників, які залишають тварин без нагляду.

Жителі міста повідомляють про випадки гибелі домашніх улюбленців. Скриншот з Facebook
Жителі міста повідомляють про випадки гибелі домашніх улюбленців. Скриншот з FacebookЖителі міста повідомляють про випадки гибелі домашніх улюбленців. Скриншот з Facebook

Окремо користувачі звертають увагу і на необхідність системної роботи міських служб із регулювання чисельності безпритульних тварин та запобігання їх появі на вулицях.

Жителі міста повідомляють про випадки гибелі домашніх улюбленців. Скриншот з Facebook

Нагадаємо, що 15 січня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який має наблизити українське законодавство до європейських стандартів гуманного ставлення до тварин.

Також повідомлялося, що у Південноукраїнську проблема безпритульних собак викликає занепокоєння жителів. За цей рік від укусів постраждали вже 37 людей, 34 з них вкусили собаки на вулиці. Одна з них була хворою на сказ.

Реклама
