В Україні тримати тварин на прив'язі без вигулу заборонять: що ще зміниться з новим законом

Рада прийняла закон про гуманніше поводження з тваринами. Ілюстративне фото: МикВісті

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який має наблизити українське законодавство до європейських стандартів гуманного ставлення до тварин.

Йдеться про законопроєкт №11328 повідомили у пресслужбі ВРУ.

У пояснювальній записці зазначається, що ключовим завданням законопроєкту є вдосконалення законодавства у сфері поводження з тваринами та загальна гуманізація суспільства. Автори ініціативи наголошують на потребі чіткішого врегулювання питань відповідального утримання тварин, забезпечення їхнього благополуччя, а також розширення повноважень органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Реклама

Окремий акцент зробили на інформаційно-просвітницькій роботі з власниками тварин і тими, хто лише планує їх завести. Йдеться про роз’яснення рівня відповідальності за умови утримання, допустимої кількості домашніх тварин, ризиків їх надмірної чисельності та необхідності гуманного регулювання популяції. Також у документі порушується питання регулювання розведення, продажу та передачі домашніх тварин — як для комерційних, так і для некомерційних цілей.

Що саме пропонують змінити

Законопроєкт №11328 передбачає зміни до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Зокрема, пропонується доповнити основні принципи захисту тварин і законодавчо закріпити нові терміни, серед яких:

інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами;

залишення тварин напризволяще;

належні умови утримання;

благополуччя тварин;

особа, яка утримує домашню тварину;

племінна домашня тварина;

догхантери.

Документ прямо забороняє:

залишати тварин напризволяще;

діяльність догхантерів;

встановлювати заборони чи обмеження на годування безпритульних тварин або надання їм допомоги;

продавати домашніх тварин як «породистих», якщо вони не відповідають визначенню племінної тварини.

Водночас утримання тварин на прив’язі (або без неї) без вигулу дозволятиметься не довше ніж 12 годин поспіль. Після цього власник буде зобов’язаний забезпечити тварині вигул тривалістю щонайменше одну годину.

Роль місцевої влади та нові заборони

Зміни також стосуються Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». Органи місцевої влади отримають додаткові повноваження щодо:

організації інформаційних та освітніх заходів;

розробки й затвердження програм гуманного поводження з тваринами;

здійснення відлову безпритульних або покинутих тварин.

Крім того, законопроєкт імплементує норми статей 9 і 10 Європейської конвенції та забороняє використання домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках і змаганнях, якщо їм не забезпечено належних умов або якщо це загрожує їхньому здоров’ю.

Також пропонується заборонити хірургічні втручання з нелікувальною метою — зокрема купірування хвостів і вух, позбавлення голосу, видалення зубів чи пазурів — без медичних показань.

У пояснювальній записці підкреслюється, що ці норми закріплюють базовий принцип благополуччя тварин: ніхто не має права завдавати домашній тварині непотрібного болю, страждань чи пригнічення.

Раніше повідомлялось, що на сайті Кабінету міністрів України зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів петиція із закликом посилити кримінальну відповідальність за фізичне насильство щодо тварин. Ініціатива була підтримана менш ніж за п’ять днів з моменту публікації.