 На Миколаївщині підозрюваного у зґвалтуванні 20-річної доньки взяли під варту

Без права на заставу: на Миколаївщині арештували підозрюваного у зґвалтуванні 20-річної доньки

У п’ятницю, 1 травня, Доманівський районний суд обрав запобіжний захід 40-річному чоловіку, якого підозрюють у зґвалтуванні своєї 20-річної доньки. Його взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомили в прокуратурі. Миколаївської області.

Нагадаємо, за даними слідства, ввечері 28 квітня до відділення поліції звернулася 39-річна жінка. Вона повідомила, що її чоловік зґвалтував їхню 20-річної доньки. Із місця злочину поліцейські вилучили речові докази та призначили необхідні експертизи.

Правоохоронці затримали чоловіка та оголосили підозру за ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Раніше в Одесі суд визнав 56-річного чоловіка винним у зґвалтуваннях й розбещуваннях малолітніх та приговорив його до довічного ув’язнення. Потерпілими стали десять дівчат віком від 10 до 15 років.

