 Зеленський оголосив про режим тиші у ніч на 6 травня

Зеленський заявив про запровадження режиму тиші з ночі 6 травня

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: УНІАН

Україна оголошує режим тиші з опівночі на 6 травня та реагуватиме дзеркально на дії Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

За його словами, станом на 4 травня українська сторона не отримувала жодних офіційних звернень щодо параметрів припинення бойових дій, про які раніше заявляли російські інформаційні ресурси.

Президент наголосив, що людське життя є важливішим за будь-які політичні чи святкові події.

— У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту, — зазначив він.

Глава держави також закликав російське керівництво перейти від заяв до реальних кроків задля завершення війни. За словами Зеленського, навіть проведення військового параду в Москві, за оцінками самої російської сторони, залежить від подальших дій України.

— Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України, — наголосив президент.

Раніше Володимир Зеленський доручив українським представникам зв’язатися з командою Президента США, щоб з’ясувати реальний зміст пропозиції Росії про так зване «короткострокове затишшя».

