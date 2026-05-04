Мадяр: втрати росіян уже 5 місяців перевищують поповнення

Роберт Бровді. Фото: Фейсбук МадярРоберт Бровді. Фото: Фейсбук Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, позивний «Мадяр» заявив, що у військах РФ уже п’ятий місяць поспіль зберігається негативний баланс між втратами та поповненням особового складу.

Про це йдеться в повідомленні СБС ЗСУ.

За даними військових, у період із грудня по квітень у РФ мобілізували та залучили за контрактом понад 148 тисяч осіб. Водночас підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами становлять понад 156 тисяч осіб (за даними системи ситуаційної обізнаності Delta).

У Силах безпілотних систем діє внутрішній «норматив» — щонайменше 30% уражень мають припадати на живу силу противника. За словами Мадяра, за 11 місяців роботи Угруповання СБС цей показник становить майже 29,6%.

За цей період підрозділи СБС, за верифікованими даними, уразили понад 305 тисяч цілей, з них понад 90 тисяч — жива сила противника.

Лише у квітні 2026 року підрозділи уразили понад 10 тисяч окупанта, що становить 31,15% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. За словами Мадяра, фактично кожна третя підтверджена уражена ціль припадає на СБС.

У Силах безпілотних систем також підрахували, що середня вартість підтвердженого ураження живої сили противника становить близько 882 доларів у співвідношенні витрат на дрони до результату.

— Обмін ресурсу противника на пластик та залізо дрона — один із найефективніших курсів обміну в сучасній війні. Лінія дронів має якнайшвидше зімкнутися вздовж усієї смуги фронту. Для цього нас має стати 5% від загальної чисельності українського війська. Наразі — 2,5%, — заявив командувач.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний «Мадяр», заявив, що Україна посилюватиме удари по нафтовій інфраструктурі в глибині території Росії.

