 Командувач СБС «Мадяр» анонсував посилення атак на НПЗ у  РФ

«Мадяр» анонсував посилення ударів по НПЗ у глибокому тилу РФ

Роберт Бровді. Фото: Птахи Мадяра

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний «Мадяр», заявив, що Україна посилюватиме удари по нафтовій інфраструктурі в глибині території Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC, опублікованому в понеділок, 27 квітня.

За словами «Мадяра», територія на глибині 1,5–2 тисяч кілометрів у РФ більше не є безпечним тилом. Він також додав, що «волелюбний український «птах» літає туди, коли і куди йому заманеться».

У матеріалі BBC зазначається, що останніми тижнями Україна активізувала удари по об’єктах російського паливно-енергетичного комплексу. «Мадяр» заявив, що такі атаки триватимуть і посилюватимуться.

— Путін видобуває природні ресурси і перетворює їх на криваві долари, які потім спрямовує проти нас у вигляді шахедів і балістичних ракет, — сказав Роберт Бровді.

Він також наголосив, що російські нафтопереробні заводи є законними цілями.

— Якщо НПЗ є інструментом для заробляння грошей, які використовуються у війні, то вони є законною військовою ціллю, що підлягає знищенню», — заявив «Мадяр».

За його словами, підрозділи Сил безпілотних систем становлять близько 2% української армії, але при цьому забезпечують приблизно третину уражених цілей.

Нагадаємо, що українські оператори дронів у ніч на 30 березня завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі на тимчасово окупованій Луганщині.

