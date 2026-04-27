Без гуманітарки й без грошей: що відбувається у заблокованих Олешках
- Новини Херсона
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:45, 27 квітня, 2026
-
До тимчасово окупованих і фактично заблокованих Олешок на Херсонщині вперше за два тижні дісталися автомобілі з продуктами. Йдеться не про гуманітарну допомогу, а про приватних підприємців, які привезли товари на продаж.
Про це розповіла керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, пише «Укрінформу».
— Сьогодні надійшло повідомлення про те, що дві машини з продуктами якось проїхали у місто. Але це не гуманітарна місія, це підприємці, які свій товар продають. Вони вже приїжджали у місто — востаннє перед цим були перед Великоднем. Але щоб купити у них продукти, людям потрібні гроші. А щоб зняти готівку тим, хто перебуває в заблокованих Олешках, треба дістатися у Скадовськ — таке замкнене коло, — каже вона.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
За її словами, ситуація з постачанням залишається критичною. Ще 15 квітня автомобіль, який віз у місто скраплений газ і продукти, підірвався на міні.
Начальниця МВА зазначає, що дві машини з товарами — це вкрай мало для міста, де досі залишаються близько двох тисяч людей.
— Ми рахуємо від 1,7 тисячі до 2 тисяч дорослих людей, тобто цифра дуже різниться, бо, знаєте, хтось когось бачив, хтось когось не бачив, хтось каже — був, хтось — не був, рахувати дуже складно. Та й певна кількість людей проживала у місті без реєстрації. Щодо неповнолітніх, то ми чітко розуміємо, що у місті залишається 47 дітей — ми вели чіткий облік дітей до широкомасштабного вторгнення, — зазначила Тетяна Гасаненко.
Вона також повідомила про важку гуманітарну ситуацію в місті, зокрема про тіла загиблих, які залишаються на вулицях.
— Собаки за людьми ганяються, у мене немає такого факту, що собака загризла живу людину, але вже неодноразово надходили повідомлення про те, вони обгризають тіла загиблих, що лишаються на дорогах, які як не забирали, так і не забирають, — розповіла посадовиця.
За словами очільниці МВА, ситуація в населених пунктах громади різна: частина сіл повністю зруйнована, у деяких відносно спокійніше. Водночас у самих Олешках безпечних місць немає, адже громада перебуває на лінії бойового розмежування.
Гасаненко також розповіла, що з нею контактували представники Міжнародного Червоного Хреста.
— До мене телефонували представники Міжнародного Червоного Хреста, ставили запитання, уточнювали деякі моменти. Мені здається, що вони не зовсім розуміють ситуацію, яка відбувається, тому було багато питань, — відзначила вона.
Начальниця Олешківської МВА додала, що готова особисто зустрітися з представниками міжнародних організацій, щоб детально розповісти про реальний стан справ у громаді.
Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині практично щодня гинуть мирні жителі: через виснаження, серцеві напади та російські обстріли.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.