Без гуманітарки й без грошей: що відбувається у заблокованих Олешках

До тимчасово окупованих і фактично заблокованих Олешок на Херсонщині вперше за два тижні дісталися автомобілі з продуктами. Йдеться не про гуманітарну допомогу, а про приватних підприємців, які привезли товари на продаж.

Про це розповіла керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, пише «Укрінформу».

— Сьогодні надійшло повідомлення про те, що дві машини з продуктами якось проїхали у місто. Але це не гуманітарна місія, це підприємці, які свій товар продають. Вони вже приїжджали у місто — востаннє перед цим були перед Великоднем. Але щоб купити у них продукти, людям потрібні гроші. А щоб зняти готівку тим, хто перебуває в заблокованих Олешках, треба дістатися у Скадовськ — таке замкнене коло, — каже вона.

За її словами, ситуація з постачанням залишається критичною. Ще 15 квітня автомобіль, який віз у місто скраплений газ і продукти, підірвався на міні.

Начальниця МВА зазначає, що дві машини з товарами — це вкрай мало для міста, де досі залишаються близько двох тисяч людей.

— Ми рахуємо від 1,7 тисячі до 2 тисяч дорослих людей, тобто цифра дуже різниться, бо, знаєте, хтось когось бачив, хтось когось не бачив, хтось каже — був, хтось — не був, рахувати дуже складно. Та й певна кількість людей проживала у місті без реєстрації. Щодо неповнолітніх, то ми чітко розуміємо, що у місті залишається 47 дітей — ми вели чіткий облік дітей до широкомасштабного вторгнення, — зазначила Тетяна Гасаненко.

Вона також повідомила про важку гуманітарну ситуацію в місті, зокрема про тіла загиблих, які залишаються на вулицях.

— Собаки за людьми ганяються, у мене немає такого факту, що собака загризла живу людину, але вже неодноразово надходили повідомлення про те, вони обгризають тіла загиблих, що лишаються на дорогах, які як не забирали, так і не забирають, — розповіла посадовиця.

За словами очільниці МВА, ситуація в населених пунктах громади різна: частина сіл повністю зруйнована, у деяких відносно спокійніше. Водночас у самих Олешках безпечних місць немає, адже громада перебуває на лінії бойового розмежування.

Гасаненко також розповіла, що з нею контактували представники Міжнародного Червоного Хреста.

— До мене телефонували представники Міжнародного Червоного Хреста, ставили запитання, уточнювали деякі моменти. Мені здається, що вони не зовсім розуміють ситуацію, яка відбувається, тому було багато питань, — відзначила вона.

Начальниця Олешківської МВА додала, що готова особисто зустрітися з представниками міжнародних організацій, щоб детально розповісти про реальний стан справ у громаді.

Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині практично щодня гинуть мирні жителі: через виснаження, серцеві напади та російські обстріли.