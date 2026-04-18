У Олешках люди гинуть через виснаження, серцеві напади та російські удари, — Прокудін

Військові оприлюднили кадри з Олешок. Скриншот з відео 34-а окрема бригада Морської Піхоти

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині практично щодня гинуть мирні жителі: через виснаження, серцеві напади та російські обстріли.

Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів виданню Ouest-France.

За його словами, місцеві мешканці опинилися в умовах фактичної гуманітарної блокади.

— Місцеві опинилися перед вибором: або чекати голодної смерті, або йти пішки десятки кілометрів замінованими дорогами під обстрілами, щоб знайти хоча б шматок хлібу, — зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що всі дороги до міста густо заміновані, а російські війська повністю ізолювали населений пункт від постачання.

— Росіяни створили повну гуманітарну блокаду. Мешканці Олешок опинилися в пеклі. Вони більше не мають доступу до їжі, ліків, пального. Майже щоденні смерті: ослаблені люди помирають від виснаження та серцевих нападів, — розповів Олександр Прокудін.

За його словами, люди, які залишаються в місті, фактично приречені:

— Або чекати смерті від голоду, або йти близько десяти кілометрів замінованими дорогами під обстрілами, — зазначив він.

Олешки з населенням 25 тисяч мешканців перебувають під російською окупацією з лютого 2022 року. За цей час місто зазнало масштабних руйнувань через обстріли та підтоплення. Нині, за оцінками влади, у місті залишаються близько двох тисяч людей, які живуть без стабільного доступу до продуктів, медикаментів і базових послуг.

Прокудін зазначив, що людей не можуть навіть гідно поховати.

— Тіла померлих залишаються непохованими тижнями, а інколи й місяцями. Деяких людей ховали просто у власних дворах, — розповів керівник ОВА.

Раніше 34-а окрема бригада морської піхоти оприлюднила відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке, за їхніми словами, російські війська «перетворили на привид».