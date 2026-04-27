У Черкасах врятували руку військовому, який після поранення пройшов 25 км до евакуації

У Черкасах врятували руку військового, який після поранення пройшов 25 км до евакуації. Фото: NV

У Черкаській обласній лікарні українському військовому провели складну операцію та змогли зберегти руку, яку після важкого поранення вважали майже втраченою.

Про це повідомляє видання NV.

Захисник Роман, уродженець Черкас, був мобілізований у жовтні та служив піхотинцем. У лютому 2026 року він отримав важке поранення під час бойового завдання. Попри серйозні травми, чоловік зміг самостійно пройти близько 25 кілометрів до точки евакуації.

Вибухом йому фактично зруйнувало кістки руки. Водночас нерви залишилися неушкодженими, що дало лікарям шанс врятувати кінцівку.

Для відновлення застосували мікрохірургічну реконструкцію — пересадку кісткового фрагмента. Під час 10-годинної операції хірурги видалили пошкоджені ділянки кістки та замінили їх частиною малогомілкової кістки з ноги пацієнта. Також виконали зшивання судин під мікроскопом, щоб одразу відновити кровопостачання пересаджених тканин.

Операцію проводила спільна команда українських та американських мікрохірургів у межах проєкту Reconstruction Mission. Його мета — допомога українським лікарям і передача досвіду роботи зі складними бойовими травмами.

Після втручання завідувач відділення сучасної ортопедії Черкаської обласної лікарні Владислав Козанчук зазначив, що завдяки збереженим нервам у пацієнта є хороші шанси на відновлення функції руки після реабілітації.

— Такий підхід дозволяє уникнути ампутації та значно скоротити шлях відновлення. Одна подібна операція може замінити серію з приблизно десяти окремих втручань у майбутньому, — пояснив він.

Сам Роман уже жартує про пережите. За його словами, медики навіть пообіцяли, що «на цій руці буде великий біцепс».

Американський хірург Патрік Келлі, який брав участь в операції, зазначив, що подібні травми є одними з найскладніших навіть за світовими стандартами, а українські лікарі демонструють високий рівень готовності працювати з ними.

За словами лікарів, попереду у пацієнта тривала реабілітація, але шанс зберегти функцію руки є реальним.

