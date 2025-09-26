У Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від коронавірусу

У Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від ковіду. Фото: Центр трансплантології Львів

У Львові лікарі Центру трансплантології провели успішну операцію з пересадки печінки пацієнтці. Причиною хвороби стали ускладнення після COVID-19, який активував у жінки рідкісну генетичну мутацію та зрештою призвів до цирозу печінки.

Про це повідомили в Центрі трансплантології Львова.

Львів’янка Ірина Чайбай перехворіла на коронавірус ще у 2020 році. Хвороба минула майже безсимптомно, однак аналізи показали критично високий рівень тромбоцитів. Попри тимчасове покращення після лікування, у 2022 році в пацієнтки виявили асцит. Саме тоді їй уперше поставили діагноз «синдром Бадда-Кіарі» — порушення відтоку венозної крові з печінки через тромбоз. Для відновлення кровотоку Ірині встановили стент.

Лікар-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій розповів, що торік жінка знову потрапила до лікарні, і медики констатували прогресування цирозу. Єдиним виходом була пересадка органа.

— В Ірини ми виявили мутацію фактора V Лейдена — це досить рідкісна генетична мутація, яка впливає на згортання крові. Люди деколи можуть усе життя про це й не знати. Але є певні фактори, що можуть запустити процес. В Ірини таким фактором став COVID-19. Через це в неї виник рідкісний синдром Бадда-Кіарі, тобто тромбування печінкових вен, що спричиняє поганий кровотік. Усе це незворотньо викликає цироз печінки. Таким пацієнтам показана лише трансплантація, — зазначив Олег Гузій.

Пацієнтка зізнається, що найбільше думала про своїх двох дітей і не втрачала віри в успіх операції.

— У мене двоє синів, і я робила це заради них, щоб вони бачили маму здоровою, — розповіла Ірина.

Коли 8 липня з’явився донор, жінку одразу прооперували. Трансплантація пройшла успішно. Минуло вже понад два місяці, і медики наголошують, що пацієнтка почувається добре та відновлюється після операції.

