  • пʼятниця

    26 вересня, 2025

  • 15.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від коронавірусу

У Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від ковіду. Фото: Центр трансплантології ЛьвівУ Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від ковіду. Фото: Центр трансплантології Львів

У Львові лікарі Центру трансплантології провели успішну операцію з пересадки печінки пацієнтці. Причиною хвороби стали ускладнення після COVID-19, який активував у жінки рідкісну генетичну мутацію та зрештою призвів до цирозу печінки.

Про це повідомили в Центрі трансплантології Львова.

Львів’янка Ірина Чайбай перехворіла на коронавірус ще у 2020 році. Хвороба минула майже безсимптомно, однак аналізи показали критично високий рівень тромбоцитів. Попри тимчасове покращення після лікування, у 2022 році в пацієнтки виявили асцит. Саме тоді їй уперше поставили діагноз «синдром Бадда-Кіарі» — порушення відтоку венозної крові з печінки через тромбоз. Для відновлення кровотоку Ірині встановили стент.

Лікар-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій розповів, що торік жінка знову потрапила до лікарні, і медики констатували прогресування цирозу. Єдиним виходом була пересадка органа. 

— В Ірини ми виявили мутацію фактора V Лейдена — це досить рідкісна генетична мутація, яка впливає на згортання крові. Люди деколи можуть усе життя про це й не знати. Але є певні фактори, що можуть запустити процес. В Ірини таким фактором став COVID-19. Через це в неї виник рідкісний синдром Бадда-Кіарі, тобто тромбування печінкових вен, що спричиняє поганий кровотік. Усе це незворотньо викликає цироз печінки. Таким пацієнтам показана лише трансплантація, — зазначив Олег Гузій.

Пацієнтка зізнається, що найбільше думала про своїх двох дітей і не втрачала віри в успіх операції. 

У Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від ковіду. Фото: Центр трансплантології ЛьвівУ Львові жінці пересадили печінку після ускладнень від ковіду. Фото: Центр трансплантології Львів

— У мене двоє синів, і я робила це заради них, щоб вони бачили маму здоровою, — розповіла Ірина.

Коли 8 липня з’явився донор, жінку одразу прооперували. Трансплантація пройшла успішно. Минуло вже понад два місяці, і медики наголошують, що пацієнтка почувається добре та відновлюється після операції.

Нагадаємо, що у серпні 2025 року на Миколаївщині вперше провели забір органів для трансплантації.

Останні новини про: Медицина

На Первомайщині захворюваність на грип та Covid-19 перевищила епідпоріг
Добірка дашбордів НСЗУ: як жителям Миколаївщини знайти лікаря, послугу чи аптеку онлайн
Миколаївська облрада планує встановити єдині вимоги до премій керівників медзакладів
Реклама

Читайте також:

новини

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

Альона Коханчук
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

В Укроборонпромі збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Миколаївська облрада планує встановити єдині вимоги до премій керівників медзакладів
Добірка дашбордів НСЗУ: як жителям Миколаївщини знайти лікаря, послугу чи аптеку онлайн
На Первомайщині захворюваність на грип та Covid-19 перевищила епідпоріг

Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців

2 години тому

В Одесі затримали доцентку університету, її підозрюють у шпигунстві для РФ

Головне сьогодні