​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця

Операція з трансплантації, підліток з Одещини став донором для п'ятьох пацієнтів. Фото: Інституту серця МОЗ

В Інституті серця Міністерства охорони здоров'я провели першу в історії України повторну трансплантацію серця. Унікальну операцію виконали 30-річному пацієнту Петру, для якого це вже третє серце.

Про це повідомила пресслужба медичного закладу.

«30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти», — говориться в повідомленні.

За даними МОЗ, у 2024 році в Україні проведено 467 трансплантацій органів. Було пересаджено 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець. Всі операції безоплатні для пацієнтів.

З моменту активного розвитку трансплантації в Україні за останні чотири роки виконали понад 1,5 тисячі подібних операцій. Водночас понад 3 тисячі пацієнтів у черзі на трансплантацію.

Слід зазначити, що українське законодавство передбачає, що кожна людина за життя може визначитися щодо того, згодна чи не згодна вона на посмертне донорство.

Нагадаємо, що підліток з Одеської області, посмертно став донором органів, врятувавши життя п’ятьох тяжкохворих пацієнтів з різних кутків України. Так, пересадку легенів зробили 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини.