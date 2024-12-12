  • четвер

    12 грудня, 2024

  • 0.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 0.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підліток з Одещини став посмертним донором для 5-х людей: його легені трансплантували жінці з Миколаївщини

Підліток з Одеської області, посмертно став донором органів, врятувавши життя п’ятьох тяжкохворих пацієнтів з різних кутків України. Так, пересадку легенів зробили 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини.

Як повідомили у пресслужбі Одеської ОВА, експлантацію органів для пересадки пацієнтам, які роками чекали на донорство, провели на базі КНП «Захарівська лікарня». 

Зазначається, що 28 листопада 13-річного хлопчика госпіталізували до лікарні із діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу. 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Його батьки ухвалили складне рішення та погодилися на донорство. 

«Щирі співчуття рідним хлопчика та величезна вдячність за їхній благородний вибір, що врятував пʼять життів», — говориться у повідомленні. 

Операцію з пересадки серце провели для 8-річного хлопчик з Дніпропетровщини. Нирки пересадили 9-річному хлопчику зі Львова та 6-річній дитині з Вінниччини. Операцію по пересадці печінки провели для 17-річної дівчини з Києва.

підліток з Одещини став посмертним донором для п’ятьох важкохворих. Фото: пресслужба Одеської ОВАпідліток з Одещини став посмертним донором для п’ятьох важкохворих. Фото: пресслужба Одеської ОВА

Операції виконували фахівці Інституту серця, «Охматдиту», Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові. 

Повідомляється, що усі трансплантації пройшли успішно, і реципієнти перебувають у стабільному стані. Лікування фінансується державою в межах Програми медичних гарантій.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року в одеській лікарні провели унікальну операцію на серці, транслюючи її в реальному часі. За процесом слідкували медики з різних країн.

Останні новини про: Одеса

Три роки нічого не робили: суд розірвав угоду на ₴500 млн для ремонту траси на Одещині
В Одесі потяг на смерть збив чоловіка
В Одесі через порушення розірвали договір на ремонт будинку, пошкодженого після атак РФ
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві демонтують частину огорожі біля ресторану Maison, щоб відкрити доступ до зеленої зони

Аліса Мелік-Адамян
новини

Наглядові ради при миколаївських КП будуть керівним органом з відповідальністю за їх рішення, — радниця Сєнкевича

Олена Козубовська
новини

Депутати Миколаївської облради обговорили проблему з харчуванням дітей в Антонівському ліцеї

Аліса Мелік-Адамян
новини

Виконком погодив дію програми «Теплий Миколаїв» на 2025 рік — на її реалізацію потрібно ₴67,3 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Одеса

В Одесі через порушення розірвали договір на ремонт будинку, пошкодженого після атак РФ
В Одесі потяг на смерть збив чоловіка
Три роки нічого не робили: суд розірвав угоду на ₴500 млн для ремонту траси на Одещині

На «Острів звірів» у зоопарку Миколаєва наступного року хочуть витратити ще ₴2 млн, будівництво триває вже сім років

Наглядові ради при миколаївських КП будуть керівним органом з відповідальністю за їх рішення, — радниця Сєнкевича

2 години тому

З початку року на Миколаївщині упіймали близько 3 тисяч п’яних водіїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні