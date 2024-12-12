Підліток з Одещини став посмертним донором для 5-х людей: його легені трансплантували жінці з Миколаївщини

Підліток з Одеської області, посмертно став донором органів, врятувавши життя п’ятьох тяжкохворих пацієнтів з різних кутків України. Так, пересадку легенів зробили 35-річній матері пʼятьох дітей з Миколаївщини.

Як повідомили у пресслужбі Одеської ОВА, експлантацію органів для пересадки пацієнтам, які роками чекали на донорство, провели на базі КНП «Захарівська лікарня».

Зазначається, що 28 листопада 13-річного хлопчика госпіталізували до лікарні із діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу. 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Його батьки ухвалили складне рішення та погодилися на донорство.

«Щирі співчуття рідним хлопчика та величезна вдячність за їхній благородний вибір, що врятував пʼять життів», — говориться у повідомленні.

Операцію з пересадки серце провели для 8-річного хлопчик з Дніпропетровщини. Нирки пересадили 9-річному хлопчику зі Львова та 6-річній дитині з Вінниччини. Операцію по пересадці печінки провели для 17-річної дівчини з Києва.

підліток з Одещини став посмертним донором для п’ятьох важкохворих. Фото: пресслужба Одеської ОВА

Операції виконували фахівці Інституту серця, «Охматдиту», Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові.

Повідомляється, що усі трансплантації пройшли успішно, і реципієнти перебувають у стабільному стані. Лікування фінансується державою в межах Програми медичних гарантій.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року в одеській лікарні провели унікальну операцію на серці, транслюючи її в реальному часі. За процесом слідкували медики з різних країн.