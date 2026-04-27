Міноборони посилює нацспротив: у місцевих радах запроваджують посади заступників з питань оборони

Міноборони посилює нацспротив: у громадах з’являться військові заступники. Фото: armyinform.com.ua

В Україні продовжують розбудову системи національного спротиву, щоб у разі нових загроз швидше ухвалювати рішення та ефективніше реагувати.

Про це 27 квітня повідомили у Міністерстві оборони України.

Завдяки останнім законодавчим змінам у місцевих радах запроваджують посади заступників голів з питань оборони. Їх обійматимуть військовослужбовці, яких відряджатиме Міноборони.

«Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу», — повідомив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

За його словами, система нацспротиву має розвиватися як під час війни, так і в мирний час. Також він наголосив на необхідності швидкого ухвалення рішень у кризових ситуаціях.

«Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими», — додав Євген Мойсюк.

Нагадаємо, що 25 березня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення системи підготовки громадян до національного спротиву.

В Україні з’являться спеціальні навчальні центри, де громадяни проходитимуть практичну підготовку, зокрема зі стрільби. Заняття проводитимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та за допомогою сучасних тренажерів.