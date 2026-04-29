Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис.

Обшуки у Ірини Бондаренко пройшли сьогодні вранці 29 квітня. Фото: ГУНП Миколаївщини

Сьогодні, 29 квітня, начальниця управління спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко отримала підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про суму у понад півмільйона гривень.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані Миколаївської обласної прокуратури, Головного управління Нацполіції Миколаївської області та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Слідство зазначає, що посадовиця з початку російського вторгнення організувала схему фіктивного працевлаштування осіб, зокрема власних родичів та знайомих, до підпорядкованих комунальних закладів. На роботі оформлені працівники фактично і своїх посадових обов’язків не виконували, однак отримували заробітну плату з бюджету. Нарахованими коштами, як стверджують правоохоронці, Ірина Бондаренко розпоряджалася на власний розсуд. Крім того, до схеми могли бути залучені й інші особи, причетність яких перевіряють слідчі.

Начальниці управління фізкультури Бондаренко вручили підозру у схемі з фіктивним працевлаштуванням. Фото: ГУНП Миколаївщини Начальниці управління фізкультури Бондаренко вручили підозру у схемі з фіктивним працевлаштуванням. Фото: ГУНП Миколаївщини Начальниці управління фізкультури Бондаренко вручили підозру у схемі з фіктивним працевлаштуванням. Фото: ГУНП Миколаївщини

За даними «МикВісті», сьогодні вранці пройшов обшук у її будинку та автомобілі. У підозрюваної вилучили документи, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Ірині Бондаренко інкримінують частину 4 статті 191 ККУ — заволодіння або розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про перший обшук в Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради стало відомо 20 січня. Джерела «МикВісті» у правоохоронних органах повідомляли, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

За кілька днів начальниця управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко прокоментувала інформацію про обшуки, які, пройшли минулого тижня. Вона звинуватила медіа у поширенні чуток, і водночас підтвердила, що управління надало всі необхідні документи, які запросили правоохоронні органи.

23 січня Центральний районний суд наклав арешт на вилучене в ході обшуків майно Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Від посади міський голова Олександр Сєнкевич Ірину Бондаренко не відстороняв. У коментарі «МикВісті» мер пізніше заявив, що організація продажу бронювання від мобілізації за 5 тисяч доларів в управлінні у справах фізичної культури та спорту не відповідає дійсності і чекає на результат розслідування від слідства.