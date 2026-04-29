Власники дорогих авто поповнили бюджети Миколаївщини понад ₴1 млн

Центральний проспект у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У першому кварталі 2026 року власники автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Миколаївської області майже 1,1 мільйони гривень транспортного податку.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Найбільшу частину суми, 769,6 тисяч гривень, сплатили фізичні особи. Ще 289,5 тисяч гривень надійшло від юридичних осіб.

У податковій нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які підпадають під оподаткування згідно із законодавством України — як фізичні, так і юридичні особи, включно з нерезидентами.

Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, щороку до 1 лютого оприлюднює Міністерство економіки на своєму офіційному сайті.

