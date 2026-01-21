Місцеві бюджети Одещини отримали майже ₴21 млн від транспортного податку за рік

У 2025 році власники автівок Одеської області сплатили майже ₴21 млн від транспортного податку. Ілюстративне фото: МикВісті

Одеська область увійшла до трійки регіонів із найбільшими надходженнями від транспортного податку. У 2025 році до місцевих бюджетів області сплатили майже 21 мільйон гривень.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Загалом за минулий рік місцеві бюджети по країні отримали близько 250 мільйонів гривень транспортного податку. Це на 13,7% більше, ніж у 2024 році, або майже на 30 мільйонів гривень.

Найбільші суми надходжень зафіксували у Києві — понад 74 мільйони гривень, Дніпропетровській області — майже 25 мільйонів гривень, Одеській області — майже 21 мільйон гривень та Київській області — 18,5 мільйона гривень.

У податковій службі нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема й нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями віком до п’яти років. При цьому середньоринкова вартість таких авто має перевищувати 375 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, щороку до 1 лютого оприлюднює Міністерство економіки на своєму офіційному сайті.

Раніше повідомлялось, що за десять місяців 2025 року власники автомобілів перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області майже 3 мільйони гривень транспортного податку.