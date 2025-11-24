Одещина увійшла до трійки лідерів по сплаті транспортного податку

Одещина увійшла до трійки лідерів за обсягами сплати транспортного податку. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

За перші десять місяців 2025 року місцеві бюджети отримали понад 200 мільйонів гривень транспортного податку.

Як повідомили у Державній податковій службі, це на 2,6%, або на понад п'ять мільйонів гривень, більше, ніж за аналогічний період торік.

Зазначається, що фізичні особи сплатили майже 98 мільйонів гривень, юридичні — понад 102 мільйони гривень.

Найбільші надходження отримали бюджети:

Києва — 60,2 мільйона гривень;

Дніпропетровської області — 18,9 мільйона гривень;

Одеської області — 15,8 мільйона гривень;

Київської області — 14,6 мільйона гривень.

Хто сплачує транспортний податок?

Транспортний податок — це щорічний збір для власників легкових авто:

віком до 5 років,

вартістю понад 375 мінімальних зарплат (у 2025 році — понад три мільйони гривень).

Перелік авто, що підлягають оподаткуванню, Мінекономіки оновлює щороку. У списку на 2025 рік — 1362 моделі, серед яких: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші.

Скільки потрібно сплатити?

Річна ставка фіксована — 25 тисяч гривень за кожен автомобіль.

Як сплачують податок?

Фізичні особи отримують повідомлення-рішення від ДПС і мають 60 днів на оплату.

Юридичні особи самостійно розраховують суму та сплачують її щоквартально рівними частинами.

Де можна оплатити?

в Електронному кабінеті платника («Стан розрахунків з бюджетом»);

у застосунку ДПС «Моя податкова»;

через інтернет-банкінг або в будь-якому банку за зазначеними реквізитами.

Нагадаємо, що у січні-вересні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на близько 2,6 мільйона гривень транспортного податку.