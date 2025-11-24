Одещина увійшла до трійки лідерів по сплаті транспортного податку
18:52, 24 листопада, 2025
За перші десять місяців 2025 року місцеві бюджети отримали понад 200 мільйонів гривень транспортного податку.
Як повідомили у Державній податковій службі, це на 2,6%, або на понад п'ять мільйонів гривень, більше, ніж за аналогічний період торік.
Зазначається, що фізичні особи сплатили майже 98 мільйонів гривень, юридичні — понад 102 мільйони гривень.
Найбільші надходження отримали бюджети:
- Києва — 60,2 мільйона гривень;
- Дніпропетровської області — 18,9 мільйона гривень;
- Одеської області — 15,8 мільйона гривень;
- Київської області — 14,6 мільйона гривень.
Хто сплачує транспортний податок?
Транспортний податок — це щорічний збір для власників легкових авто:
- віком до 5 років,
- вартістю понад 375 мінімальних зарплат (у 2025 році — понад три мільйони гривень).
Перелік авто, що підлягають оподаткуванню, Мінекономіки оновлює щороку. У списку на 2025 рік — 1362 моделі, серед яких: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші.
Скільки потрібно сплатити?
Річна ставка фіксована — 25 тисяч гривень за кожен автомобіль.
Як сплачують податок?
- Фізичні особи отримують повідомлення-рішення від ДПС і мають 60 днів на оплату.
- Юридичні особи самостійно розраховують суму та сплачують її щоквартально рівними частинами.
Де можна оплатити?
- в Електронному кабінеті платника («Стан розрахунків з бюджетом»);
- у застосунку ДПС «Моя податкова»;
- через інтернет-банкінг або в будь-якому банку за зазначеними реквізитами.
Нагадаємо, що у січні-вересні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на близько 2,6 мільйона гривень транспортного податку.
