  • понеділок

    24 листопада, 2025

  • 7.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 7.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одещина увійшла до трійки лідерів по сплаті транспортного податку

Одещина увійшла до трійки лідерів за обсягами сплати транспортного податку. Ілюстративне фото: Одеська міська радаОдещина увійшла до трійки лідерів за обсягами сплати транспортного податку. Ілюстративне фото: Одеська міська рада

За перші десять місяців 2025 року місцеві бюджети отримали понад 200 мільйонів гривень транспортного податку.

Як повідомили у Державній податковій службі, це на 2,6%, або на понад п'ять мільйонів гривень, більше, ніж за аналогічний період торік.

Зазначається, що фізичні особи сплатили майже 98 мільйонів гривень, юридичні — понад 102 мільйони гривень.

Найбільші надходження отримали бюджети:

  • Києва — 60,2 мільйона гривень;
  • Дніпропетровської області — 18,9 мільйона гривень;
  • Одеської області — 15,8 мільйона гривень;
  • Київської області — 14,6 мільйона гривень.

Хто сплачує транспортний податок?

Транспортний податок — це щорічний збір для власників легкових авто:

  • віком до 5 років,
  • вартістю понад 375 мінімальних зарплат (у 2025 році — понад три мільйони гривень).

Перелік авто, що підлягають оподаткуванню, Мінекономіки оновлює щороку. У списку на 2025 рік — 1362 моделі, серед яких: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші.

Скільки потрібно сплатити?

Річна ставка фіксована — 25 тисяч гривень за кожен автомобіль.

Як сплачують податок?

  • Фізичні особи отримують повідомлення-рішення від ДПС і мають 60 днів на оплату.
  • Юридичні особи самостійно розраховують суму та сплачують її щоквартально рівними частинами.

Де можна оплатити?

  • в Електронному кабінеті платника («Стан розрахунків з бюджетом»);
  • у застосунку ДПС «Моя податкова»;
  • через інтернет-банкінг або в будь-якому банку за зазначеними реквізитами.

Нагадаємо, що у січні-вересні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на близько 2,6 мільйона гривень транспортного податку.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Платники податків Миколаївщини перерахували до держбюджету майже ₴2,5 млрд військового збору
Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴14 млрд єдиного внеску
На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

Світлана Іванченко
новини

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну, але наголосив на важливості контролю морських портів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановили 25 контейнерів для збору кришечок: виручені кошти йдуть на протезування

Анна Гакман
новини

Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Анна Гакман
новини

У Південноукраїнську люди вимагають пом’якшити графіки відключень світла

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців
Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴14 млрд єдиного внеску
Платники податків Миколаївщини перерахували до держбюджету майже ₴2,5 млрд військового збору

ЄС утримався від коментарів щодо позиції США по Кінбурну

На Миколаївщині зареєстрували понад 400 айті-підприємців за 10 місяців

2 години тому

Понад 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Головне сьогодні