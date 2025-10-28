Миколаївські водії сплатили до місцевих бюджетів понад ₴2,6 млн транспортного податку

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У січні-вересні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на близько 2,6 мільйона гривень транспортного податку.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Основну частину надходжень — а саме 1,4 мільйона гривень — сплатили фізичні особи, ще 1,2 мільйона гривень надійшло від юридичних осіб.

У податковій службі нагадують, що транспортний податок є одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів.

Зазвичай оподатковуються легкові автомобілі віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат.

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення-рішення, а юридичні особи — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає після звітного кварталу.

Нагадаємо, раніше, за вісім місяців цього року власники авто перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,3 мільйона гривень транспортного податку.