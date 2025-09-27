  • субота

Власники авто сплатили ₴2,3 млн транспортного податку до місцевих бюджетів Миколаївщини

За вісім місяців цього року власники авто перерахували до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,3 мільйона гривень транспортного податку.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби регіону.

Зазначається, що із загальної суми 1,2 мільйона гривень сплатили фізичні особи, ще 1,1 мільйона гривень — юридичні особи.

У податковій службі нагадали, що кошти транспортного податку повністю залишаються у розпорядженні територіальних громад.

Опадатковуються автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік.

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення-рішення, а юридичні особи — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає після звітного кварталу.

Раніше повідомлялось, що упродовж першого півріччя цього року власники автомобілів Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільйона гривень транспортного податку.

