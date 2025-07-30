До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили ₴1,6 млн транспортного податку

Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Упродовж першого півріччя цього року власники автомобілів Миколаївської області сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільйона гривень транспортного податку.

За інформацією Головного управління ДПС у Миколаївській області, основну частину надходжень, 873,5 тисяч гривень, забезпечили юридичні особи. Водночас фізичні особи перерахували 728,7 тисяч гривень податку.

Податківці нагадують, що платниками транспортного податку є як фізичні, так і юридичні особи (включно з нерезидентами), які мають у власності зареєстровані в Україні легкові автомобілі, що підлягають оподаткуванню.

Об’єктом оподаткування є легкові авто, з дати випуску яких минуло не менше п’яти років, а їх середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Раніше повідомлялось, що Одеська область увійшла до трійки регіонів із найбільшими сплатами транспортного податку в Україні. Зокрема, з січня по травень цього року автовласники елітного транспорту на Одещині поповнили місцеві бюджети на понад вісім мільйонів гривень.