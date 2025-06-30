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Понад ₴8 млн: Одещина увійшла в трійку лідерів за сплатою транспортного податку

Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Одеська область увійшла до трійки регіонів із найбільшими сплатами транспортного податку в Україні. 

Як повідомляє Державна податкова служба, з січня по травень цього року автовласники елітного транспорту на Одещині поповнили місцеві бюджети на понад вісім мільйонів гривень.

Загалом по Україні за цей період сплатили 95,3 мільйони гривень транспортного податку. Це на 2,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Усього податок сплатити понад 5,6 тисяч людей.

Найбільші суми надійшли від автовласників Києва — 29,5 мільйонів гривень,  Дніпропетровщини — 9 мільйонів гривень, Одещини — 8,3 мільйони гривень, Львівщини — 6,3 мільйони гривень. 

Податківці нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. У 2025 році ця межа становить три мільйони гривень.

Ставка податку — 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль. Перелік транспортних засобів, які підпадають під оподаткування, щороку формує Міністерство економіки. У 2025 році до списку увійшли такі бренди, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року в Україну ввезли 131 автомобіль, який підпадає під податок на розкіш. Це у 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли кількість таких авто становила 448.

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