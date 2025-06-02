Одещина потрапила до трійки регіонів-лідерів за сплатою транспортного податку
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- Світлана Іванченко
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21:02, 02 червня, 2025
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За підсумками перших чотирьох місяців цього року Одещина увійшла до трійки областей України, де автовласники сплатили найбільше транспортного податку.
Як повідомили у податковій службі, з січня по квітень власники елітних авто з Одеської області сплатили до бюджету 7,6 мільйона гривень. Це третій показник серед усіх регіонів країни. Більші суми надійшли лише від платників у Києві — 26,5 мільйонів гривень та на Дніпропетровщині — 8 мільйонів гривень.
Загалом по країні надходження від транспортного податку склали 87,2 мільйона гривень, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Податківці нагадали, що транспортний податок в Україні сплачують власники легкових автомобілів віком до 5 років, середньоринкова вартість яких перевищує три мільйони гривень. Ставка становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.
До переліку моделей, за які у 2025 році нараховується податок, входять авто марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Land Rover, Jaguar та інші преміальні бренди.
Раніше повідомлялось, що за перший квартал цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини власники авто сплатили майже 1,2 мільйони гривень транспортного податку.
Нагадаємо, що у 2024 році власники елітних автомобілів сплатили майже 220 мільйонів гривень транспортного податку. Одним із регіонів із найбільшими надходженнями також була Одещина — 18,8 мільйона гривень.
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