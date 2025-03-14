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Власники елітних авто сплатили ₴220 млн податку: Одещина серед лідерів

Зростання надходжень транспортного податку в Одесі, фото: 18000.com.uaЗростання надходжень транспортного податку в Одесі, фото: 18000.com.ua

Минулого року власники елітних автомобілів сплатили майже 220 мільйонів гривень транспортного податку. Одним із регіонів із найбільшими надходженнями стала Одещина — 18,8 мільйона гривень.

Загалом у 2024 році сума зібраного податку зросла на 59 мільйонів гривень, або на 37%, порівняно з 2023 роком, повідомли у Державній податковій службі.

Також збільшилася кількість платників: у 2023 році їх було 7393, а у 2024 році — вже 10 217.

Більшу частину податку сплатили фізичні особи — 136,2 мільйона гривень. Юридичні особи перерахували 83,5 мільйона гривень.

Найбільші надходження отримали бюджети:

  • Києва — 62,2 мільйона гривень,
  • Дніпропетровської області — 21,2 мільйона гривень,
  • Одеської області — 18,8 мільйона гривень,
  • Київської області — 17,2 мільйона гривень.

Слід зазначити, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому та якщо їх середньоринкова вартість перевищує встановлений законом поріг (у 2024 році — 2 662 500 гривень, у 2025 році — 3 мільйони гривень). Ставка податку — 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль. У 2025 році до списку оподатковуваних потрапили 352 моделі авто.

Нагадаємо, що з початку року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло більше 732 тисяч гривень транспортного податку. Більшу частину суми сплатили юридичні особи — 382 тисячі гривень, а фізичні особи внесли трохи більше 350 тисяч гривень.

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