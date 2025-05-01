Автолюбителі сплатили до бюджетів Миколаївщини більше ₴1 млн транспортного податку
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- Світлана Іванченко
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3:29, 01 травня, 2025
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За перший квартал цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини власники авто сплатили майже 1,2 мільйони гривень транспортного податку.
Як повідомили у обласному управлінні ДПС, Цей показник перевищує надходження за аналогічний період минулого року на 261 тисячу гривень.
Найбільшу частину надходжень забезпечили юридичні особи — вони сплатили 642,8 тисяч гривень. Власники автомобілів серед фізичних осіб поповнили бюджети на 553,8 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у 2024 році власники елітних автомобілів сплатили майже 220 мільйонів гривень транспортного податку. Одним із регіонів із найбільшими надходженнями стала Одещина — 18,8 мільйона гривень.
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