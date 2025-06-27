Цьогоріч українці завезли 131 «розкішну» автівку: найпопулярніші Porsche та Mercedes

Цьогоріч Українці завезли 131 «розкішну» автівку. Ілюстративне фото Pixabay

За перші п’ять місяців 2025 року в Україну ввезли 131 автомобіль, який підпадає під податок на розкіш. Це у 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли кількість таких авто становила 448.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що у порівнянні з 2021 роком, показник зріс на 42%.

Найбільше «розкішних» авто поїхало до Києва — 43% від загальної кількості. Ще по 13% осіли в Київській області, по 9% — в Одеській та Львівській.

Понад половину нововвезених авто мають електричну тягу: 47% — повністю електричні, ще 23% — гібриди. Лише 19% — класичні бензинові.

Інфографіка Опендатабот

Лідером серед брендів став Porsche — 63% усіх ввезених розкішних авто. Найпопулярніші моделі: Porsche Taycan (41%) та Porsche Cayenne E-hybrid (8%).

Другу сходинку посів Mercedes-Benz із часткою 21%. Найбільше українці обирали Mercedes-Benz S 450 та S 580 4MATIC — разом 15% усіх машин.

Цьогоріч найвища зафіксована ціна авто — 700 тисяч доларів. Саме стільки коштує Rolls-Royce Cullinan Black Badge, помічений у Києві. Також в Україні з’явився Rolls-Royce Spectre — орієнтовною вартістю 600 тисяч доларів.

Інфографіка Опендатабот

Станом на 2025 рік перелік моделей, які підпадають під транспортний податок, скоротився до 338 (торік — 468).

Податок на розкіш сплачують власники авто віком до 5 років вартістю понад 3 мільйона гривень. Річна ставка — 25 тисяч гривень за авто. За січень–квітень 2025 року до бюджету надійшло 87,2 мільйонів гривень транспортного податку — на 12% більше, ніж за той самий період 2024-го. Найбільше надходжень зібрали у Києві — 26,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що за січень і лютий 2025 року в Україну ввезли 13,2 тисячі легкових електромобілів. Це 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.