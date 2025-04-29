За два місяці в Україну імпортували понад 13 тисяч електрокарів

Імпорт електроавтомобілів. Ілюстративне фото з Getty images

За січень і лютий 2025 року в Україну ввезли 13,2 тисячі легкових електромобілів. Це 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Загальна вартість цих авто на митниці перевищила 223,6 мільйона доларів.

Серед усіх ввезених машин 3,3 тисячі були новими, а 9,9 тисячі — уживаними. Кількість нових авто зросла на 11%, а вживаних — на 34%.

Більшість нових електромобілів, а це 94%, надійшли з Китаю. А серед уживаних найбільше було привезено зі Сполучених Штатів — 40% від загальної кількості.

У березні українці купили 4680 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення. Це на шість відсотків більше, ніж рік тому, і на чотири відсотки більше, ніж у лютому.

Також нагадаємо, що за січень-березень 2025 року в Україні вперше зареєстрували 8984 вживаних легкових автомобілі з США.