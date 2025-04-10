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Попит на електромобілі в Україні зростає: Tesla серед лідерів вживаних авто

В Україні зростає попит на електромобілі, фото: EPAВ Україні зростає попит на електромобілі, фото: EPA

За січень-березень 2025 року в Україні вперше зареєстрували 8984 вживаних легкових автомобілі з США.

Такі дані оприлюднила асоціація «Укравтопром».

Найбільше серед завезених авто — електромобілі (42%). На другому місці — бензинові машини (41%), далі — гібриди (7%), дизельні авто та ті, що працюють на газі, мають по 5% кожна.

Середній вік вживаних автівок зі США, які були вперше зареєстровані в Україні цього року, становить 6 років.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

  • Tesla Model Y — 1176 авто
  • Tesla Model 3 — 1119
  • Ford Escape — 636
  • Jeep Cherokee — 511
  • Nissan Rogue — 446
  • Volkswagen Passat — 413
  • Chevrolet Bolt — 412
  • BMW X3 — 384
  • BMW X5 — 381
  • Tesla Model S — 360

Нагадаємо, раніше китайська компанія Farasis Energy розробила нову технологію ультрашвидкої зарядки 6C, яка дозволяє заряджати акумулятор електромобіля з 10% до 80% всього за 8 хвилин 55 секунд.

Слід зазначити, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. 

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом. 

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