Попит на електромобілі в Україні зростає: Tesla серед лідерів вживаних авто
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- Марія Хаміцевич
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23:12, 10 квітня, 2025
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За січень-березень 2025 року в Україні вперше зареєстрували 8984 вживаних легкових автомобілі з США.
Такі дані оприлюднила асоціація «Укравтопром».
Найбільше серед завезених авто — електромобілі (42%). На другому місці — бензинові машини (41%), далі — гібриди (7%), дизельні авто та ті, що працюють на газі, мають по 5% кожна.
Середній вік вживаних автівок зі США, які були вперше зареєстровані в Україні цього року, становить 6 років.
До десятки найпопулярніших моделей увійшли:
- Tesla Model Y — 1176 авто
- Tesla Model 3 — 1119
- Ford Escape — 636
- Jeep Cherokee — 511
- Nissan Rogue — 446
- Volkswagen Passat — 413
- Chevrolet Bolt — 412
- BMW X3 — 384
- BMW X5 — 381
- Tesla Model S — 360
Нагадаємо, раніше китайська компанія Farasis Energy розробила нову технологію ультрашвидкої зарядки 6C, яка дозволяє заряджати акумулятор електромобіля з 10% до 80% всього за 8 хвилин 55 секунд.
Слід зазначити, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.
В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.
До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.
Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.
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