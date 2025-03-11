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Китайська компанія представила технологію ультрашвидкої зарядки для електромобілів

Китайці представили технологію ультрашвидкої зарядки для електромобілів, фото: apostrophe.uaКитайці представили технологію ультрашвидкої зарядки для електромобілів, фото: apostrophe.ua

Китайська компанія Farasis Energy розробила нову технологію ультрашвидкої зарядки 6C, яка дозволяє заряджати акумулятор електромобіля з 10% до 80% всього за 8 хвилин 55 секунд.

Як повідомляє CNEVPost, інноваційна технологія значно скорочує час зарядки, що є ключовою проблемою для власників електрокарів, особливо під час тривалих подорожей.

Термін 6C означає, що акумулятор може отримувати енергію вшестеро швидше, ніж вона витрачається під час розрядки.

Зазначається, що Farasis Energy оптимізувала конструкцію батарей для літій-залізо-фосфатних (LFP) і літій-тернарних акумуляторів.

Крім того, використання нової суперпакувальної технології (SPS) покращує тепловідведення, дозволяючи підтримувати температуру під час швидкого заряджання нижче 50°C. Це допомагає запобігти перегріву та підвищує ефективність процесу.

Слід зазначити, що Farasis Energy входить до числа найбільших виробників акумуляторів у Китаї. Наразі компанія контролює 0,48% ринку, проте планує збільшити свою частку завдяки впровадженню нової технології.

Слід зазначити, що у Миколаєві міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури, яка спрямована на збільшення кількості електромобілів і зменшення шкідливих викидів у повітря.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю. 

Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом. 

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