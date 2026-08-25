Миколаївщина за пів року експортувала послуг майже на $22 млн

Миколаїв. Архівне фото: Володимир Смирнов

Майже 22 мільйони доларів отримала Миколаївщина від експорту послуг за перші шість місяців 2026 року, а серед головних партнерів — країни Євросоюзу.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

За січень-червень область експортувала послуг на 21,7 мільйона доларів, а імпортувала на 7,6 мільйона доларів. Позитивне торговельне сальдо склало 14,1 мільйона доларів.

При цьому, порівняно з першим півріччям 2025 року експорт скоротився на понад 18%, тоді як імпорт зріс на 9,5%.

Показники імпорту та експорту на Миколаївщині за перше півріччя 2026 року. Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Найбільше Миколаївщина заробила на транспортних послугах: вони становили понад 57% усього експорту. Ще 24,6% припало на ділові послуги, майже 9% — на телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги.

Водночас транспорт залишається головною статтею і в імпорті: на нього припало понад 56% усіх придбаних за кордоном послуг. Ще 17,7% становили послуги, пов’язані з подорожами.

Європейський Союз залишається одним із головних напрямків торгівлі. До країн ЄС Миколаївщина спрямувала майже 45% експорту послуг, а звідти отримала понад 55% імпорту.

Нагадаємо, що у першому кварталі цього року експорт послуг з Миколаївської області зріс майже на 12% і сягнув 10,7 мільйона доларів. Водночас імпорт послуг у регіоні скоротився майже на п’яту частину.