Миколаївщина за пів року експортувала послуг майже на $22 млн
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Майже 22 мільйони доларів отримала Миколаївщина від експорту послуг за перші шість місяців 2026 року, а серед головних партнерів — країни Євросоюзу.
Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».
За січень-червень область експортувала послуг на 21,7 мільйона доларів, а імпортувала на 7,6 мільйона доларів. Позитивне торговельне сальдо склало 14,1 мільйона доларів.
При цьому, порівняно з першим півріччям 2025 року експорт скоротився на понад 18%, тоді як імпорт зріс на 9,5%.
Найбільше Миколаївщина заробила на транспортних послугах: вони становили понад 57% усього експорту. Ще 24,6% припало на ділові послуги, майже 9% — на телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги.
Водночас транспорт залишається головною статтею і в імпорті: на нього припало понад 56% усіх придбаних за кордоном послуг. Ще 17,7% становили послуги, пов’язані з подорожами.
Європейський Союз залишається одним із головних напрямків торгівлі. До країн ЄС Миколаївщина спрямувала майже 45% експорту послуг, а звідти отримала понад 55% імпорту.
Нагадаємо, що у першому кварталі цього року експорт послуг з Миколаївської області зріс майже на 12% і сягнув 10,7 мільйона доларів. Водночас імпорт послуг у регіоні скоротився майже на п’яту частину.
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