У Миколаєві та області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю

Засніжений парк у Миколаєві. Ілюстраційне фото: МикВісті

У неділю, 14 грудня, у Миколаєві та області прогнозується налипання мокрого снігу. На дорогах і тротуарах можлива ожеледиця.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У Миколаєві вночі температура становитиме від -2 до -4°C, вдень — від +3 до +5°C.

Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до -5°, а вдень підніметься від +1 до +6°C.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що міські служби працюють у посиленому режимі. Комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» організувало нічне чергування.

«До роботи залучено відповідального диспетчера, водія навантажувача та дві комбіновані дорожні машини для обробки проїжджої частини протиожеледними матеріалами у разі ускладнення погодних умов», — повідомив мер.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.