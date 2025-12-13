 На Миколаївщині 14 грудня прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю

  • субота

    13 грудня, 2025

  • -0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • -0.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві та області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю

Засніжений парк у Миколаєві. Ілюстраційне фото: МикВістіЗасніжений парк у Миколаєві. Ілюстраційне фото: МикВісті

У неділю, 14 грудня, у Миколаєві та області прогнозується налипання мокрого снігу. На дорогах і тротуарах можлива ожеледиця.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У Миколаєві вночі температура становитиме від -2 до -4°C, вдень — від +3 до +5°C.

Температура повітря в області становитиме вночі від 0° до -5°, а вдень підніметься від +1 до +6°C.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що міські служби працюють у посиленому режимі. Комунальне підприємство «ЕЛУ автодоріг» організувало нічне чергування.

«До роботи залучено відповідального диспетчера, водія навантажувача та дві комбіновані дорожні машини для обробки проїжджої частини протиожеледними матеріалами у разі ускладнення погодних умов», — повідомив мер.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині 3 грудня очікується туман та незначні опади
Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра
У Миколаївській області до кінця дня збережеться погана видимість через густий туман
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Даріна Мельничук
новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

У Миколаївській області до кінця дня збережеться погана видимість через густий туман
Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра
На Миколаївщині 3 грудня очікується туман та незначні опади

ОПАЛЕННЯ

Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням

ІНЦИДЕНТ

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

6 годин тому

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Головне сьогодні