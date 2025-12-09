  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У ніч проти середи, 10 грудня, на території Миколаєва та області прогнозується дощ із мокрим снігом.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра в регіоні буде хмарно. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області:

  • вночі — 0…5°С тепла,
  • вдень — 5…10°С тепла.

По Миколаєву:

  • вночі — 1…3°С тепла,
  • вдень — 7…9°С тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів
На Миколаївщині повернули понад 150 га ставків, які незаконно осушили під посіви
Аудитори виявили понад ₴4,5 млн незаконних виплат у сільраді на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Аудитори виявили понад ₴4,5 млн незаконних виплат у сільраді на Миколаївщині
На Миколаївщині повернули понад 150 га ставків, які незаконно осушили під посіви
На Миколаївщині зросла захворюваність на грип: за тиждень застудились понад 3,5 тис. пацієнтів

ЦІКАВЕ

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

3 години тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні