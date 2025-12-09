Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра
Ірина Олехнович
14:30, 09 грудня, 2025
У ніч проти середи, 10 грудня, на території Миколаєва та області прогнозується дощ із мокрим снігом.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
За даними синоптиків, завтра в регіоні буде хмарно. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі — 0…5°С тепла,
- вдень — 5…10°С тепла.
По Миколаєву:
- вночі — 1…3°С тепла,
- вдень — 7…9°С тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
