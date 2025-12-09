Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У ніч проти середи, 10 грудня, на території Миколаєва та області прогнозується дощ із мокрим снігом.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра в регіоні буде хмарно. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області:

вночі — 0…5°С тепла,

вдень — 5…10°С тепла.

По Миколаєву:

вночі — 1…3°С тепла,

вдень — 7…9°С тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.