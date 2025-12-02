На Миколаївщині 3 грудня очікується туман та незначні опади
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
18:36, 02 грудня, 2025
-
Завтра, 3 грудня, у Миколаївській області прогнозується хмарна погода, туман та невеликі опади.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
За даними синоптиків, уночі та вранці по області та в Миколаєві спостерігатиметься туман із видимістю 100–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпечності.
Уночі місцями можливий невеликий дощ, удень — без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області: вночі 4…9°С тепла, вдень 7…12°С тепла;
- у Миколаєві: вночі 5…7°С тепла, вдень 9…11°С тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.