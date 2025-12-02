На Миколаївщині 3 грудня очікується туман та незначні опади

У Миколаєві та області очікується густий туман. Фото: МикВісті

Завтра, 3 грудня, у Миколаївській області прогнозується хмарна погода, туман та невеликі опади.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За даними синоптиків, уночі та вранці по області та в Миколаєві спостерігатиметься туман із видимістю 100–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпечності.

Уночі місцями можливий невеликий дощ, удень — без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області: вночі 4…9°С тепла, вдень 7…12°С тепла;

у Миколаєві: вночі 5…7°С тепла, вдень 9…11°С тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.