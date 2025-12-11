У Миколаївській області до кінця дня збережеться погана видимість через густий туман

Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

Сьогодні, 11 грудня, до кінця доби у Миколаївській області збережеться погана погода та густий туман.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, по області та в Миколаєві спостерігатиметься туман із видимістю 100–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпечності.

В ДСНС наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих ділянках доріг і вулиць, тому водіїв просять знизити швидкість, дотримуватися дистанції, уникати різких маневрів і за можливості утриматися від поїздок на далекі відстані.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.