Росіяни атакували Херсон і область: є поранені, пошкоджені будинки та авто

Увечері 28 квітня російські війська атакували дроном Дніпровський район Херсона. Внаслідок удару постраждав 35-річний чоловік.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

У пораненого діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також забій лівої гомілки. Його госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

За словами керівника ОВА Олександр Прокудін, упродовж доби російські війська обстріляли 35 населених пунктів області, застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники.

Внаслідок атак поранення дістали семеро людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, евакуатор і цивільні автомобілі.

Нагадаємо, що військові визначили в Херсонській області 27 ділянок загальною протяжністю 217 кілометрів, де мають з’явитися спеціальні сіткові тунелі для прикриття логістичних маршрутів. Встановлення антидронових сіток можуть завершити до середини 2027 року — за умови стабільного фінансування та відносно безпечної ситуації.