У Конгресі США король Чарльз наголосив на важливості допомоги Україні

Чарльз III у Конгресі США закликав до рішучої підтримки України. Фото: AP, J. Scott Applewhite

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США заявив про необхідність рішучої та послідовної підтримки України на тлі глобальної нестабільності.

Про це він сказав у своїй промові, повідомляє «Суспільне».

Монарх наголосив, що світ переживає період серйозних викликів — від Європи до Близького Сходу, що безпосередньо впливає на життя людей у різних країнах.

«Для захисту України та її найсміливіших людей потрібна непохитна рішучість», — сказав Чарльз III, додавши, що це необхідно для досягнення справедливого і тривалого миру.

Окремо він відзначив важливість партнерства між Великою Британією та США, назвавши його унікальним і таким, що формувався століттями. За словами короля, ця співпраця є частиною ширшого Атлантичного союзу, який залишається особливо важливим у нинішніх умовах.

Також Чарльз III підкреслив роль НАТО та необхідність посилення обороноздатності. Він зазначив, що Велика Британія вже оголосила про найбільше стабільне зростання оборонних витрат із часів «холодної війни».

Крім того, король згадав про нещодавню спробу замаху на президента США Дональд Трамп, наголосивши, що подібні акти насильства не матимуть успіху.

На завершення він підкреслив, що єдність союзників є ключовою умовою для протидії спільним загрозам і збереження міжнародної стабільності.

Нагадаємо, що 23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».

Також герцог Сассекський виступив на «Київському безпековому форумі» та закликав США до більш активної позиції.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії.