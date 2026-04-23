Герцог Сассекський Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор. Фото: Max Mumby/Indigo / Getty Images

У четвер, 23 квітня, принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомив британський журналіст Кріс Шип.

Зазначається, що своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».

«Добре знову бути в Україні», — сказав принц Гаррі.

Нагадаємо, принц Гаррі відвідував Україну двічі під час повномасштабної війни. Уперше він прибув до Львова у квітні 2025 року, де побував у клініці, що надає допомогу пораненим військовим.

Того ж року у вересні він прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами та та вшанував пам’ять загиблих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.