 Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом: що відомо

  • четвер

    23 квітня, 2026

  • 13°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

Герцог Сассекський Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор Max Mumby/Indigo / Getty ImagesГерцог Сассекський Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор. Фото: Max Mumby/Indigo / Getty Images

У четвер, 23 квітня, принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомив британський журналіст Кріс Шип.

Зазначається, що своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».

«Добре знову бути в Україні», — сказав принц Гаррі.

Нагадаємо, принц Гаррі відвідував Україну двічі під час повномасштабної війни. Уперше він прибув до Львова у квітні 2025 року, де побував у клініці, що надає допомогу пораненим військовим.

Того ж року у вересні він прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами та та вшанував пам’ять загиблих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.

Останні новини про: Київ

Через теракт у лікарнях Києва залишаються восьмеро поранених, серед них — дитина
У Києві помер ще один потерпілий від стрілянини в Голосіївському районі
Стрілянина через зауваження: у Києві водій поранив пішохода
Реклама
Читайте також:
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
новини
Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв отримав більше ₴20 млн субвенції з держбюджету на ремонт укриттів у двох ліцеях

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Київ

Стрілянина через зауваження: у Києві водій поранив пішохода
У Києві помер ще один потерпілий від стрілянини в Голосіївському районі
Через теракт у лікарнях Києва залишаються восьмеро поранених, серед них — дитина

Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих

54 хвилини тому

Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні

Анна Гакман

Головне сьогодні