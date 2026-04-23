Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
- Новини України
-
•
-
Даріна Мельничук
-
•
-
10:18, 23 квітня, 2026
-
У четвер, 23 квітня, принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом.
Про це повідомив британський журналіст Кріс Шип.
Зазначається, що своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».
«Добре знову бути в Україні», — сказав принц Гаррі.
Нагадаємо, принц Гаррі відвідував Україну двічі під час повномасштабної війни. Уперше він прибув до Львова у квітні 2025 року, де побував у клініці, що надає допомогу пораненим військовим.
Того ж року у вересні він прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами та та вшанував пам’ять загиблих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.