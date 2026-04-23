 Обстріл Херсона 23 квітня

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих

Обстріл Херсонщини. Фото: Нацполція

До лікарні доправили двох людей, які постраждали внаслідок нічних російських дронових ударів по Херсону.

Про це зранку 23 квітня повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Близько 21:00 у Центральному районі під удар потрапив 63-річний чоловік, а о 01:40 у Корабельному районі поранення дістала 71-річна жінка. У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. У жінки також виявили уламкові поранення.

Її госпіталізували у стані середньої тяжкості, чоловікові надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Як повідомив очільник Херсонській обласній військовій адміністрації Олександр Прокудін, загалом через обстріли за добу були пошкоджені багатоповерхівка та 11 приватних будинків, а також банк, сараї, газопровід і приватні автомобілі. Загалом через обстріли за добу поранення дістали 11 людей.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 22 квітня російський дрон атакував автомобіль волонтера, який розвозив хліб містянам. Чоловік зазнав поранень, а автівка була серйозно пошкоджена.

Останні новини про: Війна в Україні

Дев’ять дронів збили над Миколаївщиною за добу
Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні
Росіяни чотири рази били FPV-дронами по громадах Миколаївщини за добу

