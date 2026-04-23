 Дев’ять дронів збили над Миколаївщиною 22 квітня

Дев’ять дронів збили над Миколаївщиною за добу

Дев'ять дронів збили над Миколаївщиною за добу. Архівне фото МикВісті

У Миколаївській області протягом минулої доби, 22 квітня, сили ППО збили дев’ять ударних безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Йдеться про дрони «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що росіяни били FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах.

Слід зазначити, що Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни чотири рази били FPV-дронами по громадах Миколаївщини за добу
Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні
Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих
Реклама
Читайте також:
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
новини
Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв отримав більше ₴20 млн субвенції з держбюджету на ремонт укриттів у двох ліцеях

Юлія Бойченко
Останні новини про: Війна в Україні

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих
Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні
Росіяни чотири рази били FPV-дронами по громадах Миколаївщини за добу

Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих

53 хвилини тому

Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні

Анна Гакман

Головне сьогодні