Дев’ять дронів збили над Миколаївщиною за добу
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:43, 23 квітня, 2026
-
У Миколаївській області протягом минулої доби, 22 квітня, сили ППО збили дев’ять ударних безпілотників.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Йдеться про дрони «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.
Нагадаємо, що росіяни били FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах.
Слід зазначити, що Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.