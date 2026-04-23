Дев'ять дронів збили над Миколаївщиною за добу.

У Миколаївській області протягом минулої доби, 22 квітня, сили ППО збили дев’ять ударних безпілотників.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Йдеться про дрони «Shahed 131/136», а також безпілотники-імітатори різних типів.

Нагадаємо, що росіяни били FPV-дронами по Очаківській та Куцурубській громадах.

Слід зазначити, що Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області регулярно потрапляють під російські атаки. Найчастіше ці населені пункти обстрілюють артилерією та атакують FPV-дронами, зокрема через їхнє розташування на узбережжі та близькість до лінії бойових дій.