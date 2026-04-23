На Миколаївщині під час атаки на енергооб’єкт постраждав працівник

Протягом доби російські війська атакували Миколаївську область. Унаслідок обстрілів поранення зазнала одна людина.

Про це 23 квітня повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що через атаки російських військ на енергетичний об’єкт постраждав один із працівників. У Міністерстві енергетики додали, що пораненому надали необхідну допомогу.

Також повідомили, що станом на сьогодні обмеження електропостачання не прогнозуються.

Нагадаємо, 22 квітня російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Унаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав.